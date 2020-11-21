شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي وادي دجلة: ماجد سامي «عايز يرتاح شوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة أن الأمور تسير بشكل طبيعي دون ادين تغيير داخل النادي على كافة المستويات الإدارية والرياضية والإجتماعية، مؤكدا ان الأمرو مستقرة للغاية ولا يوجد أي أزمة بعد رحيل ماجد سامي الذي أكد ان قراره جاء من اجل رغبته في الحصول على قسط من الراحة بعد تعب ومجهود شاق استمر 18 عاما .

وقال راشد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: جميع الفروع الخاصة بنادي وادي دجلة تعمل بكامل كفاءتها وبشكل طبيعي خصوصا وأن ماجد سامي وان كان أكبر المساهمين في الشركة إلا أن هناك 200 مساهم آخر مؤكدا ان دجلة يدار بنظام مؤسسي وهيكل إداري وفني عيل أعلي مستوي لم ولن يتوقف على احد.

ونفي رئيس مجلس ادارة دجلة وجود أي خلافات مع ماجد سامي في غدارة الكرة كما ردد البعض وطمأن راشد اعضاء النادي على استقرار اوضاعهم خصوصا وان النادي يخضع لوزارة الشباب والرياضة مثله مثل اندية الشركات والاندية الخاصة ولديه لائحة تضمن حقوق اعضاءه ويخضع لرقابة الوزارة شانه شان أي نادي مصري.