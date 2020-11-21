شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف على بعد خطوة من إنجاز تاريخي بعد تأهلها لنهائي بطولة لاس بالماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقف ميار شريف، نجمة التنس المصرية، على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز بثاني لقب لها هذا العام، عقب تأهلها إلى نهائي بطولة لاس بالماس جران دي كناريا.

ونجحت ميار شريف في الفوز، اليوم السبت على منافستها الألمانية جولي نيميير في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل أن تتعرض لريمونتادا مثيرة في المجموعة الثانية لتخسرها بنتيجة 7-5 بعد تقدمها في البداية 5-1.

وخطفت ميار شريف الفوز في المجموعة الثالثة بعدما استعادت ثباتها وانطلقت مكتسحة منافستها 6-1، لتحجز مقعدها في النهائي وتواجه اللاعبة الإستونية كايا كانيبي في المباراة النهائية.