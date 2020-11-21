شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم منتخب الجزائر بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم السبت، أن الفحوص كشفت إصابة مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني بعدوى فيروس كورونا، وأنه يخضع للعزل الصحي.

وجرى الإعلان عن إصابة رامي بن سبعيني، الذي شارك في الأيام الماضية ضمن صفوف منتخب بلاده، قبل مباراة مونشنجلادباخ المقررة اليوم أمام أوجسبورج في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وأصبح رامي بن سبعيني، ثاني لاعب في بوروسيا مونشنجلادباخ يتعرض للإصابة بالعدوى، بعد المهاجم الحسن بليا الذي يخضع للإيقاف منذ أسبوع.