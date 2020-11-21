شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة عن رحيل ماجد سامي: أمورنا مستقرة ولن نتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر وادي دجلة بيانا رسميًا للتعليق على رحيل ماجد سامي، مالك النادي، قال فيه :«شركة أندية وادى دجلة هي شركة ملك شركة وادى دجلة القابضة وهي شركة مساهمة مصرية بها أكثر من ٢٠٠ مساهم، والمهندس ماجد سامي أحد المؤسسين والمساهمين اللذين عكفوا على خدمة هذا الكيان وعملوا جاهدين خلال السنوات الماضية على فصل الملكية عن الإدارة وجلب الكفاءات اللازمة لإدارة المنظومة وتحقيق اهدافها مع توفير الاستقلالية والحرية اللازمين لتسير أعمالهم والوصول للنتائج المحددة والمرجوة».

وأضاف البيان: «وإذ نؤكد أن الهيكل الإداري للشركة والأندية ظل كما هو بدون أي تغيير خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أن رؤية الشركة وخططها واستراتيجيتها المستقبلية الخاصة بتوسعاتها ومشروعاتها تبقى كما هي وفقًا للخطط المعلن عنها مسبقًا وتعمل بشكل طبيعى وفقًا للهيكل الإداري الحالي دون أي تغيير».