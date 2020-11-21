شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» يغادر تونس عائدًا إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غادر الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بلاده متجها إلى مصر، للانتظام في تدريبات ناديه، استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري الأبطال، على ستاد القاهرة الدولي.
ونشر «ساسي» صورة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، رفقة وكيله مهند عون، يشير خلالها إلى عودته لمصر، للانتظام في معسكر الزمالك.
وكان «ساسي» قد حصل على راحة إضافية من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، نظرًا لغيابه عن مباراة نادي مصر اليوم السبت، بداعي الإيقاف.
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