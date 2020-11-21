شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يقود الزمالك في نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علمت «المصري اليوم» أن جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، استقر على الدفع بحازم إمام الظهير الأيمن في مباراته أمام الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدم اظهرت نتيجة المسحة الثانية، التي خضع لها سلامته.
وأخطر الجهاز الطبي، بقيادة محمد أسامة، اللاعب بسلبية مسحته، لتتأكد سلامته من فيروس كورونا، وجاهزيته لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويتوجه اللاعب لأحد المستشفيات الخاصة، اليوم، لإجراء أشعة على القلب، ضمن البروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقي «الكاف»، على أن يتم وضع نتيجة الأشعة ضمن ملفه الطبي.
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