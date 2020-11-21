شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة للمبارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام غدًا الأحد 22 نوفمبر مباراة ليفربول ضد ليتسر سيتي وذلك في تمام الساعة 9:15 مساءا على استاد أنفيلد وهي ضمن مباريات الجولة التاسعة في الدورى الانجليزي.

المبارة ستنقلها قناة بي ان سبورت 1 اتش دي beIN Sport 1 HD علما بان كلا من صلاح وجايمي فاردي يتصدران قائمة هدافي الفريقين حيث يتصدر صلاح هدافي ليفربول ب 8 اهداف ويتصدر ايضا جايمي فاردي قائمة فريق ليستر سيتي بنفس العدد من الاهداف.