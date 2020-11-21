شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يرفض عرضًا خياليًا من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حسم أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة، موقفه من عرض نادي الزمالك، للانتقال إلى القلعة البيضاء، في الموسم الجديد.
ووفقًا لمصدر مسئوول داخل القلعة البيضاء، فإن الزمالك دخل في المفاوضات، وعرض مقابلا ماليًا يفوق عرض الأهلي على إدارة وادي دجلة، بالإضافة إلى تقديم عرض مغري للاعب، أكبر مما سيحصل عليه مع الأهلي.
وأبلغ بيكهام نادي الزمالك باعتذاره عن هذه الخطوة، خاصة أنه كان لاعبا بقطاع الناشئين في الأهلي، ويرغب في العودة من جديد للقلعة الحمراء.
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