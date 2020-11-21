شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «أبوالفتوح» للزمالك تدفع باتشيكو للإستغناء عن عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكد عودة أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للزمالك، من إعارته التي انتهت الموسم المنقضي مع نادي سموحة من أدل الإستفادة من إمكانياته بعدما بات اللاعب احد العناصر الاساسية للمنتخب الأوليمبي في الفترة الاخيرة.

واكد مصدر بالزمالك إنه في حالة عودة أبوالفتوح سيكون من الصعب الإعتماد على محمد عبدالشافي بشكل أساسي في المباريات، وهو ما قد يدفع المدير الفني باتشيكو للإستغناء عن عبدالشافي.