شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «أبوالفتوح» للزمالك تدفع باتشيكو للإستغناء عن عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأكد عودة أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للزمالك، من إعارته التي انتهت الموسم المنقضي مع نادي سموحة من أدل الإستفادة من إمكانياته بعدما بات اللاعب احد العناصر الاساسية للمنتخب الأوليمبي في الفترة الاخيرة.
واكد مصدر بالزمالك إنه في حالة عودة أبوالفتوح سيكون من الصعب الإعتماد على محمد عبدالشافي بشكل أساسي في المباريات، وهو ما قد يدفع المدير الفني باتشيكو للإستغناء عن عبدالشافي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر عودة «أبوالفتوح» للزمالك تدفع باتشيكو للإستغناء عن عبدالشافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.