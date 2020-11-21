شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يعود للزمالك بداية من الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأكد غياب محمد عبدالشافي الظهير الايسر للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري الابطال متأثرًا بإصابته التي يعاني منها خلال الفترة الاخيرة، وتحديدًا منذ مباراة الأهلي في الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز.
ويواصل اللاعب التاهيل من أجل العودة للملاعب مع انطلاق الموسم الجديد.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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