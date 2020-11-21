شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد ينتظر حسم مصيره مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب لايزال عمر السعيد مهاجم الزمالك لم يحسم قراره النهائي بعدما تلقى عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء. وتلقى اللاعب عرضين أحداهما من إنبي والآخر من الإسماعيلي، لكن اللاعب ينتظر عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، لمعرفة ما إذا كان سيتم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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