شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو متمسك بإستمرار لاعب الزمالك الشاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبدى جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك حاجته لإستمرار أحمد عيد الظهير الأيم، الذي اعتمد عليه خلال المباريات السابقة وظهر خلالها بمستوى متميزوكان اخرها امام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الابطال. فضلًا عن أن اللاعب مرشح للعب في مركز الظهير الأيمن أمام الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة عدم اكتمال شفاء حازم امام الظهير الايمن الاساسي الذي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل ان يجري المسحة الاخيرة التي أكدت سلامته منها. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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