شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فاروق جعفر ينتظر قرار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طلب باتشيكو المدير الفني للزمالك من أميرمرتضى منصور حسم العروض المحلية والخارجية التي تلقاها كلًا من سيف فاروق جعفر وياسين مرعي وحاتم سكر لإتخاذ القرار النهائي بشأن الإعتماد عليهم في الموسم المقبل من عدمه.
وتلقى اللاعبان عدد من العروض المحلية على رأسها أندية كليوباترا والبنك الأهلي، وسموحة.
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