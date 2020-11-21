شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يتلقى 3 عروض محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، ثلاثة عروض محلية من أندية سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبيراميدز، من أجل الانتقال إلى احدهم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وطلب اللاعب من مسؤولي الأندية الثلاثة مخاطبة إدارة الزمالك رسميًا من أجل التأكد من جدية العروض، من جهه، فضلًا عن رغبة اللاعب في التفاوض مع مسؤولي القلعة البيضاء فيما يخص الأمور المالية في حالة رحيله على سبيل الإعارة أو بيعه بشكل نهائي.