شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يؤجل حسم مصير ثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجأ البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، حسم مصير كلًا من مصطفى فتحي وعمر السعيد ومحمد حسن إلى ما بعد نهائي دوري الأبطال الذي سيخوضه الفريق أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري بستاد القاهرة.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك سببين رئيسين يدفعان المدير الفني لتأجيل حسم القرار بشأن اللاعبين الثلاثة، على رأسها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للصفقات الجديدة التي سيعقدها مجلس الإدارة خلال الموسم المقبل، والسبب الثاني يكمن في رغبة المدير الفني في معرفة اللاعبين اللذين سيتم الاعتماد عليهم من الصاعدين خلال المرحلة المقبلة، في ظل عدم قناعة المدير الفني بعدد من اللاعبين الناشئين اللذين كان يعتمد عليهم باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق.