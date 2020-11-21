شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطلق حملة دعم للاعبى الزمالك قبل نهائى أفريقيا.. أبو جبل: حاج جميلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، حملة دعم للاعبى الزمالك قبل اللقاء المرتقب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى، وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر: يومكم خير ...من انهارده و يوميا عايز أستمتع بحمله مسانده لاعبي الزمالك من جمهورنا الجميل..و هاختار كل يوم لاعب..و كل واحد يكتب تعليقه بشكل جميل و مهذب طبعا ..واجمل تعليق يعجبني..ها يكسب تي شيرت الزمالك ... نبتدي ب محمد ابو جبل (الوحش ).

من جانبه رد محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض قائلاً: حبيبي يا فيلسوف و كابتن مصر واتمنا اكون عند حسن الظن والكلام الجميل دا و ان شاء الله نفرح ونفرح جمهورنا في الموعيد المنتظر.

وقال أيمن يونس: نثق فيك ..و نتمني لفريقنا و ليك التوفيق ...انت انسان و لاعب مشرف لمصر و الزمالك ..



الزمالك (1)



الزمالك (2)

فى سياق متصل، تأكد إمكانية لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بفريقه فى مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون قمة تاريخية، وتعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائي، الذى يسعى فيه الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.

وجاء تأكد إمكانية لحاق حازم إمام بالمواجهة المقبلة بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية له الخاصة بفيروس كورونا، سلبية، والتى خضع لها بالأمس حيث تم تفضيل استبعاده من لقاء نادى مصر من أجل تجهيزه بأفضل صورة لمواجهة الأهلى المقبلة وبذلك تأكد إمكانية لحاقه بالنهائى القارى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، مساء اليوم، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، التى يحمل الفريق الأبيض لقبها من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين.