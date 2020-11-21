شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي ضد أبو قير للأسمدة.. الشناوي يشارك بدلا من شوبير بناءا على طلبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد بيتسو موسيماني المدير افني للأهلي التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الفريق الأحمر ضد أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب.

وعلم "الخليج 365" أن موسيماني كان يرغب في منح الفرثة لمصطفى شوبير لقيدة عرين المارد الأحمر، إلا أن محمد الشناوي طلب الجهاز الفني بمنحه الفرصة للمشاركة في مباراة الليلة، لتكون خير إعداد للنهائي الإفريقي، ووافق الجهاز الفني على طلب الشناوى.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة. ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

حراسة المرمى: ممحمد الشناوي

خط الدفاع: العربي بدر - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان

خط الهجوم: جيرالدو - اليو بادجي - احمد الشيخ