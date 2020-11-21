شكرا لقرائتكم المنيسي يعلن مغادرة عدلى القيعى للمستشفي بعد شفائه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي إبراهيم المنيسي تحوّل عينة المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بمجلس إدارة النادي الأهلي من إيجابية إلى سلبية بشأن فيروس كورنا وبذلك يؤكد المنيسي الذي يُقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي برفقة القيعي شفاء الأخير من فيروس كورونا الذى أُصيب به منذ أيام ، وأكد المنيسي أن عينة القيعي وحرمة تحوّلت من إيجابية إلى سلبية وغادر الثنائي المستشفي اليوم ، السبت.

من ناحية أخرى ،وصل فريق الأهلى إلى ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة، والمقرر لها الخامسة مساءً ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وتفقد طاقم حكم المباراة، بقيادة محمد سلامة، أرضية الملعب وأكدوا أن جاهزيته لاستضافة اللقاء.

وأعلن أحمد الكأس، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وجاء كالتالى، محمد طلعت وإبراهيم ريعو ومحمود الملك وهاني السيد وكمال أبو الفتوح وإسلام نبيل ومحمد الكرته ومحمد علاء ومصطفي الخواجة وكير ماك وعلاء شعبان.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة، ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الأفريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر فى الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.