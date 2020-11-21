شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لفريق البنك الأهلي لمدة أسبوعين بالإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية اليوم السبت وحتى أوائل شهر ديسمبر القادم ، ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها .

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

من ناحية أخرى سافر لاعبو فريق الكرة الأول بالبنك الأهلى إلى مدينة الإسماعيلية ظهر اليوم، السبت، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف مدرب الفريق، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث ضم البنك الأهلى العديد من الصفقات الواعدة أملاً فى البقاء بالدورى الممتاز بعد الصعود مؤخراً من المظاليم.

فى سياق متصل، اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة، وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي.