شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادي مصر .. باتشيكو يستبعد 5 نجوم من مواجهة كأس مصر الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام نادي مصر في دور الـ 8 لكأس مصر، والتي ستقام في السويس، حيث سيستبعد باتشيكو كل من محمد أبو جبل واحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود الونش ومصطفي محمد من مباراة اليوم بغرض اراحتهم قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجارى في نهائي دورى ابطال افريقيا.

وتم استبعاد أبو جبل من قائمة مباراة اليوم، علي ان يتولى حراسة المرمي محمود جنش بينما يجلس محمد عواد احتياطيا، فيما لم يستقر باتشيكو علي استبعاد زيزو وحامد والونش ومصطفي محمد من قائمة المباراة كاملة ام الاحتفاظ بهم علي دكة البدلاء.

ويغيب عن مواجهة الليلة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، فيما سيقود أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، الجبهة اليمنى للفريق، فى مواجهة الليلة بدلاً من حازم إمام، ظهير الفريق الأيمن، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.