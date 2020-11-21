شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. ثنائية أجاي فى الترسانة أخر ظهور للأحمر بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لاستكمال مشواره في مسابقة كأس مصر عندما يواجه فى الخامسة عصر اليوم السبت فريق أبو قير للأسمدة، على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة حيث يواجه الفائز من تلك المباراة الاتحاد السكندري بنصف النهائي.

و حقق الأهلي لقب كأس مصر 36 مرة أخرها موسم 2016 – 2017 بعد تفوقه على المصري (2 – 1) بعد شوطين إضافيين ، تأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن تخطى فريق بني سويف المنتمي للقسم الثاني (3 – 1) في الثالث من ديسمبر 2019 ثم فاز على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى 30 سبتمبر الماضى سجلهما النيجيرى جونيور أجاى بينما سجل هدف الشواكيش إبراهيم منصور فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام.

يدخل المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيمانى مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائى الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر فى الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويفقد الأهلى فى مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعى الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتإلى فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

وعلى نفس الوتيرة يسعى الزمالك للحفاظ على لقبه كبطل لكأس مصر حيث تنتظره مواجهة مع نادى مصر في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس بدور الثمانية وفى حالة فوزه يلاقى طلائع الجيش في الأول من ديسمبر المقبل بالدور قبل النهائي للبطولة وتقام المباراة النهائية في الخامس من الشهر ذاته.