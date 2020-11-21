بادجي يقود هجوم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر

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جدة - عمرو شويل أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
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