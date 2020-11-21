شكرا لقرائتكم أحمد الكاس يعلن تشكيل أبو قير للأسمدة لمواجهة الأهلي فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد الكاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أبو قير للأسمدة تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة المقرره اليوم على ملعب استاد الجيش المصرى ببرج العرب ضمن منافسات مسابقة كأس مصر. ضمت التشكيلة كل من محمد طلعت، إبراهيم ريعو ، محمود الملك ، هاني السيد ، كمال ابو الفتوح ، اسلام نبيل ، محمد الكرته، محمد علاء ، مصطفي الخواجة، كير ماك ، علاء شعبان.

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