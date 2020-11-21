شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. الأمطار تخيم على ملعب برج العرب قبل المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد ملعب إستاد برج العرب هطول أمطار كثسفة قبل مواجهة الأهلى أمام أبو قير للأسمدة المقرر لها تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث تفقد طاقم حكم المباراة بقيادة محمد سلامة ، لأرض الملعب و أكدو أن الملعب جاهز لإستضافة اللقاء.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.



ملعب برج العرب (1)



ملعب برج العرب (2)



ملعب برج العرب (3)



ملعب برج العرب (4)

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس، في الوقت الذي يُفاضل موسيماني بين الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات لكي يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن في مواجهة أبو قير، لوجود رغبة في اعفاء محمد هاني من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر يدخل أبو قير للأسمدة المباراة تحت قيادة مديره الفني المخضرم أحمد الكأس وهو يُخطط لأحداث مفاجأة كبري بأقصاء الأهلي من الكأس، مستغلاً انشغال المارد الأحمر بمواجهة الزمالك في النهائي الافريقي فضلاً عن معاناة المنافس من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقاف.

ويتواجد فريق أبو قير في المجموعة الثالثة "بحري"، في دوري القسم الثاني، ولم يظهر الفريق بالمستوى المأمول مع بداية الموسم المنتهي تحت قيادة علاء نوح ليرحل ويعود الكأس لقيادة سفينة الفريق، ليستعيد بريقه ويقدم أداء جيدا حتى انتهاء المسابقة التي انهاها في المركز السادس برصيد 33 نقطة.