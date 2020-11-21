شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليد: فيروس كورونا يهدد إعداد المنتخب للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس اتحاد اليد ورئيس اللجنة المنظمة للمونديال أن هناك صعوبات كبيرة في أعدادا منتخبنا بالشكل الأمثل بسبب عدم توافر الاحتكاك القوي بمنتخبات عالمية علي غرار ما تم قبل مونديال المانيا والدنمارك ، فيما واجه منتخبنا قبل بطولة إفريقيا التي فزنا بلقبها أفضل المنتخبات ولعبنا مع السويد ومقدونيا وصربيا والبرتغالي والبحرين ، قائلا فى ظل الكورونا وبعدما توالت الاعتذارات الدولية عن خوض مباريات من المنتخبات وآخرهم اليونان والأرجنتين والبرازيل .

وأضاف أن هناك صعوبة أيضا في السفر الي أوروبا وخوض معسكرات ومباريات ودية قوية بسبب الإجراءات الاحترازية والعقبات التي تواجه الجميع في السفر بعد أن وضعت دول العالم محاذير شديدة بين حدودها لتقليص تفشي الوباء ومحاولة محاصرته.

وأكد نصر، أنه عرض الأمر علي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل المساعدة في سفر منتخبنا لخوض فترة إعداد خارجية قبل المونديال ، مشددا على أن الوزير بدوره لايدخر وسعا من أجل المساعدة من أجل تحقيق أفضل استعداد للمونديال ويوميا يذلل عشرات المصاعب من طريق كرة اليد المصرية حرصا منه علي ظهور الفراعنة بافضل شكل ، بالإضافة إلي مجهوده الضخم في ملف الاستعداد والتجهيز للمونديال بشكل عام .

واوضح نصر أن اتحاد كرة اليد بطبعه لا يهدأ ويعشق التحديات ويسعي فكل قوة في الفترة الصعبة خلال الفترة المقبلة ، وأشار إلي أن الاجتماعات والمشاورات التي يشارك فيها الخواجه الاسباني جارسيا مدرب منتخبنا وأفضل مدرب في أوروبا لاتنقطع من أجل الوصول إلي افضل الحلول البديلة .

وكان الكابتن علاء السيد المشرف علي المنتخبات الوطنية قد أكد إن منتخب مصر تضرر بسبب توقف النشاط وضياع فتره تدريبيه مهمه للغاية قبل بطوله العالم، مشيرًا إلى أن أهم الخسائر تكمن في فقدان ١٥ مباراة رسمية وودية بسبب تأجيل الاولمبياد وهى المحطة المهمة فى تطوير أداء اللاعبين كفريق.

كما أكد هشام نصر على إرسال القائمة الأولية للمنتخب التى تضم 35 لاعب سيتم تصفيتهم إلى 20 لاعبا فقط فى البطولة و التى جاءات كالتالى :

في حراس المرمى: كريم هنداوي و محمد عصام الطيار ومحمد علي و عبدالرحمن حُميد ومحمد جمال .

أما في الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا و كريم أيمن وأحمد هشام

و في الظهير الأيسر: علي زين ويحيى الدرع و حسن قداح و عبدالرحمن فيصل و عمر حجاج .

و في الجناح الأيمن: محمد سند و أكريم يسري وعمر سامي وعمر كاستيللو و في الظهير الأيمن: أحمد الأحمر و يحيى خالد– ومصطفى بشير و محسن رمضان وحازم ممدوح .

بينما في مركز صناعة اللعب ، إسلام حسن و أحمد خيري و أحمد هشام السيد "دودو" ومصطفى خليل و سيف الدرع ومحمود نعمان

و محمد ممدوح هاشم و إبراهيم المصري و محمد جمال و وسام سامي نوار و خالد وليد و أحمد عادل .