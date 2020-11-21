شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. معلومات عن منافس الأحمر قبل مواجهة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلي تحديًا جديدًا عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة، في الخامسة عصر اليوم السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويعد فريق أبو قير منافس الاهلي في كأس مصر مبهم بالنسبة للمارد الأحمر، ونحاول فى السطور التالية استكشاف منافس نادى القرن قبل صدام الليلة..

1_ يدخل أبو قير للأسمدة المباراة تحت قيادة مديره الفني المخضرم أحمد الكأس وهو يُخطط لأحداث مفاجأة كبري بأقصاء الأهلي من الكأس، مستغلاً انشغال المارد الأحمر بمواجهة الزمالك في النهائي الافريقي فضلاً عن معاناة المنافس من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقاف.

2_يتواجد فريق أبو قير في المجموعة الثالثة "بحري"، في دوري القسم الثاني، ولم يظهر الفريق بالمستوى المأمول مع بداية الموسم المنتهي تحت قيادة علاء نوح ليرحل ويعود الكأس لقيادة سفينة الفريق، ليستعيد بريقه ويقدم أداء جيدا حتى انتهاء المسابقة التي انهاها في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

3_يعتمد الكأس في مواجهة الأهلي على أوراقه الرابحة وأبرزها محمد عبد الله، الذي أنهى الموسم بتسجيله 8 أهداف، إلا أنه لازال يعاني من الإصابة وهناك محاولات لتجهيزه قبل المباراة، وكذلك كرفالا الذي أحرز 5 أهداف في الموسم الماضي، وتسبب في فوز فريقه في أكثر من مباراة.

4_ كشف أبو قير للأسمدة عن وجود مصاب بفيروس كورونا ضمن الجهاز الفني فى بيان رسمى للنادى قال فيه: ""أجرينا (رابيد تيست) وأظهرت نتيجته إصابة أحد أعضاء الجهاز الفني، فيما جاءت كل عينات اللاعبين سلبية".

5_من المتوقع أن يلعب الكاس بطريقة لعب 4\5\1، بدلا من طريقته المعتادة 4\3\3، ليزود عناصر دفاعية أمام هجوم الأهلي.