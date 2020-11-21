شكرا لقرائتكم هاني أبو ريدة يبدأ الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي ، التجهيز للترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، سواء أقيمت الانتخابات لمدة عام أو لمدة 4 سنوات وهو ما سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة ، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.

كانت أنباء قد ترددت عن تراجع هاني أبو ريدة عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة و دعم جمال علام بدلاً منه فى هذا المنصب.

وعلم " الخليج 365 " أن هناك اجتماعات خلال الفترة الأخيرة لهاني أبو ريدة مع بعض أفراد مجلس الإدارة السابقين إلى جانب بعض المرشحين للانتخابات المقبلة.

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى في حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للإنتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان في حالة الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى.

في سياق مغاير ، يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ومن المقرر أن تخطر اللجنة الخماسية الأندية خلال الايام القليلة المقبلة بموعد سحب وإجراء قرعة المسابقة بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد وتمسكت بإقامته من دورين بشكله الطبيعى.