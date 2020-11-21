شكرا لقرائتكم خبر عن «أرجوان البداير» نجم المهور في مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

لليوم الثاني على التوالي تألقت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ضمن منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المحلية»، فيما حصد المهر «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة صدارة الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر سنتين، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ17 من المهرجان، والذي أقيم بمشاركة 357 جواداً على مدار أربعة أيام، حيث أسدل الستار عن المنافسات بالأشواط الرئيسية السبت.

وفي تفاصيل منافسات اليوم الثالث للمهرجان والتي انطلقت بالشوط السابع والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة تألق «ا.س فوزان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققاً 91.50 نقطة، وحل بالمركز الثاني «إ.س.سالم» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، فيما جاء بالمركز الثالث «أس ب. أ منصور» لعبد الرحمن جمعة البلوشي، محققاً 90.67 نقطة.

وفي القسم «ب» من الشوط نفسه أحرز «غزال العز» لمربط العز للخيول العربية الصدارة برصيد 91.33 نقطة، فيما حل بالمركز الثاني «دي راسل لمربط دبي» محققاً 91.17 نقطة، وجاء بالمركز الثالث «أس كيو أديب» لمربط الصقران للخيول العربية.

في الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر سنتين أحرز «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الصدارة محققاً 92.17 نقطة، فيما حل بالمركز الثاني «مقدام غلفا» لزايد سعد عايض القحطاني محققاً 91.50 نقطة، فيما جاء ثالثاً «روان الهواجر» لصالح المنصور محققاً 91.17 نقطة.

وفي القسم «ب» من الشوط نفسه «حقق «اي اتش ام متغطرس» لأحمد سليمان اليماحي الصدارة محققاً 91.17 نقطة، فيما جاء بالمركز الثاني «غالي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 91.00 نقطة، فيما حل ثالثاً «طحان غالب» لمربط غالب محققاً 90.33 نقطة.

وفي الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات فأكبر القسم «ب» فقد تصدر «فريد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري محققاً 92.33 نقطة، وحل بالمركز الثاني «أي أل أر أصيل» ليوسف الرشيد محققاً 91.50 نقطة، فيما جاء بالمركز الثالث «فخر غلفا» لمحمد عايض القحطاني محققاً 91.00 نقطة.

وفي القسم «ب» من الشوط نفسه حقق «ج قرقشان» لمربط البيرق الصدارة برصيد 92.00 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «فخر البطين» لأحمد راشد المهيري برصيد 91.50 نقطة، فيما جاء بالمركز الثالث «ميسم الهواجر» لعدنان الشحي محققاً 91.17 نقطة.

