شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع نجوم العالم في مباراة ودية ضمن فعاليات تحدي اللياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمعت دبي نخبة من أقوى نجوم الكرة العالمية، في مباراة وديّة أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، وبالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وشارك في المباراة لاعبون فازوا بجميع الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم وبطولة أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية القوية، وكذلك لقب أفضل لاعب في العالم، وتقدم اللاعبين البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان وأفضل لاعب في العالم سابقاً، والإسباني كارليس بويول قائد إسبانيا وبطل العالم للمنتخبات والأندية، والهولندي كلارينس سيدورف الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع مختلف الأندية، ومواطنه باتريك كلويفرت أصغر لاعب يمنح فريقه لقب بطل دوري أبطال أوروبا مع أياكس ثم العديد من الألقاب مع برشلونة وغيرها، والفرنسي أريك أبيدال بطل أوروبا مع نادي برشلونة ثم المدير الرياضي للنادي الإسباني الشهير، والإسباني ميشيل سلجادو بطل أوروبا وإسبانيا عدة مرات مع ريال مدريد، والحارس الإيطالي العملاق والتر زينجا نجم المنتخب وإنتر ميلان السابق والمدرب للعديد من الأندية في مختلف دول العالم، وكذلك نجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري.

كما حضر المباراة مايكل سيلفستر المدافع السابق لمنتخب فرنسا وناديي مانشسر يونايتد وأرسنال الذي منعته الإصابة من اللعب، وشارك فيها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية في المجلس.

وحفلت المباراة باللمحات الفنية الجميلة التي قدمتها النجوم الذين أثبتوا أن الزمن والاعتزال لم يفقداهم مهاراتهم ولا لمساتهم الفنية الساحرة التي أثمرت عن تسجيل 16 هدفاً جميلة، وسط أجواء احتفالية جميلة وحضور استعراضي من الجميع.

وقدم النجوم شكرهم لدبي التي جمعتهم ومنحتهم هذه الفرصة لمشاهدة المدينة والاستمتاع بطقسها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة، وكذلك حققت أمنية شخصية وهي اللقاء مع الأصدقاء الذين لم يجتمعوا معهم سوية منذ فترة، فكانت المباراة فرصة للقاء واللعب وعيش لحظات كروية جميلة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة في إعلام دبي للرياضة.

جدير بالذكر أن النجوم المشاركين في البطولة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات ويزورونها باستمرار، كما أن عدداً منهم يمتلكون سكناً، ويخططون للاستثمار في دبي في مجال كرة القدم ومختلف المجالات الأخرى، وهو الأمر الذي أكدوه دائماً في المقابلات الإعلامية.