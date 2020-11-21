شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يتفقد خورفكان ويلتقي شباب الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقف عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على سير العمل ومراحل الإنشاءات الجديدة باستاد صقر بن محمد بنادي خورفكان، خلال الزيارة التي قام بها الخميس الماضي، وكان في استقباله سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وعمار راشد علاي أمين السر العام، وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية، واطلع رئيس المجلس الرياضي على موقف فرق النادي المشاركة في المنافسات الجارية حالياً، إلى جانب سير البرامج التدريبية للفرق التي لم تبدأ منافساتها الرسمية وفقاً للبروتوكول الصحي المعمول به في هذه الفترة.

وأكد هلال حرص المجلس على القيام بمثل هذه الزيارات للأندية والمتابعة الميدانية للوقوف على المتطلبات، في إطار الخطة الاستراتيجية وترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تهيئة البيئة المناسبة للأندية، من أجل الظهور بأفضل المستويات، والمنافسة على جميع البطولات، بما يخدم رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة، وأن تكون أندية الشارقة مثالاً في التقدم والتطور الرياضي، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل إدارة خورفكان، والتي تبين الرغبة القوية في تقديم موسم مميز على صعيد كافة الألعاب..

من جانبه أثنى سالم النقبي على الزيارات المتعاقبة لرئيس المجلس وفريق عمله، واهتمامهم الكبير ومتابعتهم المستمرة لأندية الإمارة، من أجل شحذ الهمم وتقديم المستويات المشرفة، التي تقود إلى حصد النتائج الباهرة، وتحقيق الطموحات، مؤكداً أن تواصل المجلس المستمر من العوامل التي تزيدنا إصراراً لعكسه على أرض الواقع، ووضع النادي في المقدمة.

كما التقى عيسى هلال في ختام الزيارة مع لاعبي فريق شباب الكرة الطائرة، بحضور الجهازين الإداري والفني، وهنأهم على البداية القوية في دوري الشباب والفوز على بني ياس، مطالباً ببذل المزيد من الجهد خلال الموسم الجاري، والذي يحمل تحدياً كبيراً للجميع، من أجل ترجمة الإمكانيات المتوفرة إلى نتائج مميزة لتحقيق آمال جماهير خورفكان.