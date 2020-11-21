شكرا لقرائتكم خبر عن علي سعيد الكعبي ضيف «هذا أنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي ضيفاً على البرنامج الاجتماعي الحواري «هذا أنا» الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني، وتعرضه شاشة قناة «أبوظبي»، 11 مساء اليوم السبت.

ويتحدث الكعبي الذي يشتهر باسم «أبي فيصل» عن بداياته كلاعب في نادي العين، وكيف توجه إلى مجال التعليق الرياضي، وأبرز المحطات التي شهدها وساعدته في عمله، وكيف استفاد من خبرته كلاعب رياضي ليتميز في مجال التعليق، ومن هم أهم المعلقين الذين تأثر بهم، إضافة إلى عائلته وعلاقته القوية بوالده، وكيف ساعده على تكوين شخصيته وتحديد أهدافه وخياراته، وكيف تلقى خبر وفاة والده إثر حادث سيارة أثناء عودته من العمرة ليخسر الوالد والصديق.

كما يشارك الكعبي أيضاً خلال الحلقة العديد من المواقف الطريفة التي واجهها منذ طفولته وأهم أدوات النجاح. أما على الصعيد الرياضي فيتحدث عن نقاط التحسين الرئيسية الخاصة بكرة القدم الإماراتية، والتي يجب العمل عليها، مشيراً إلى أنه ضد خاصية مساعد الحكم الافتراضي التي تفقد الحكم أهميته في الملعب. ويتناول الكعبي محاور أخرى مثل نجاح نادي مانشيستر سيتي وهل حان الوقت لمغادرة جورديولا تدريب هذا الفريق، وكيف يمكن للمواهب الإماراتية الاستفادة من هذا النجاح، وضرورة أخذ خطوة جادة في مجال كرة القدم الإماراتية.