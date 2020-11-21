ليفربول يفرض عقوبة سرية على صلاح بعد إصابته بكورونا.. وأول تعليق من كلوب

كتب: ضياء السقا

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، عن عقوبة منتظرة على الدولي المصري محمد صلاح من إدارة النادي الإنجليزي، بعد اختراق قواعد التباعد الإجتماعي، في حفل زفاف شقيقه، والذى كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة المقربة من ليفربول، على لسان الألماني يورجن كلوب، إن العقوبة المنتظر توقيعها على صلاح ستكون خاصة داخل النادى، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وعلق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً: "سيعود مو، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام فى الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام ".

ووفقًا لـ«ليفربول إيكو»، فإن كلوب يصر على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل الزفاف لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار كلوب إلى أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

كان صلاح، حضر حفل زفاف شقيقه في مصر، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

وغاب صلاح عن لقائي منتخب "الفراعنة" ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.