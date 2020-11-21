موعد مباراتي الأهلي وأبو قير.. والزمالك ونادي مصر في الكأس الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد برج العرب ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي بمعنويات مرتفعه ويسعى للفوز بالمباراة قبل مبارياته الهامه التى تجمعه أمام الزمالك نهاية الشهر الجاري في النهائي الأفريقي لدوري أبطال أفريقيا.

وأختتم المارد الأحمر تدريباته مساء الجمعة على ملعب مختتار التتش بالجزيرة وحرص الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع جميع اللاعبين وتحفيز اللاعبين على أهميه المباراة.

ودخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كلا من 21 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل الأهلى أمام أبو قير للأسمدة كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: العربي بدر - ياسر إبراهيم - رامى ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: حمدى فتحى - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان

خط الهجوم: جيرالدو - أليو بادجي - أحمد الشيخ

الزمالك ونادي مصر

على الجانب الأخر، يصطدم الزمالك بنظيره نادي مصر فى المباراة التي مقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد السويس، ضمن منافسات الدور ربع نهائي فى بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يدفع جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق بالتشكيل التالى:

فى حراسه المرمى: محمد أبو جبل

فى خط الدفاع: حاتم سكر، ومحمد عبد الغنى، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد

وفى خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، إمام عاشور، يوسف أوباما، ومصطفي فتحى

وفى خط الهجوم: أسامة فيصل

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