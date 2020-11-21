الأهلي يبدأ معسكر نهائي دوري الأبطال.. ورضا عبدالعال: جمهور الأهلي مرعوب من الزمالك.. ويوضح أسبابه

أكد رضا عبدالعال المدير الفني لنادي طنطا، أن جماهير الأهلي مرعوبة في الوقت الحالي من الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لما يمتلكه من قوة كبيرة في كل الخطوط في الوقت الحالي.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "جمهور الأهلي في الوقت الحالي مرعوب من تيم الزمالك، والمباراة القادمة ستكون قوية بين الفريقين خاصة وأن الزمالك له الافضلية في اخر مباراتين".



وأَضاف: "جماهير الزمالك لديها ثقة كبيرة في الوقت الحالي، ومتأكدين من انتصار فريقهم على حساب الأهلي في المباراة النهائية، لكن المباراة خارج التوقعات بشكل نهائي والملعب سيكون الفيصل لنتيجة المباراة". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة في المباراة المقرر إقامتها السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ويحسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، خلال مران اليوم، مجموعة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراة، حيث ينوى المدير الفني الدفع بمجموعة من اللاعبين الكبار، مع بعض الشباب للحفاظ على شكل الفريق من جهة، وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.



وتأكد غياب صالح جمعة عن مباراة أبو قير للأسمدة، بعد أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏



وفي سياق متصل، أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادمة، حيث يُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وأضاف عبدالحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.



قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة ‏القدم، سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.‏

وأكد مدير الكرة أن حالة "هاني" و"أجايي" تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏



وكان "أجايي" قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏



ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ويحسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، خلال مران اليوم، مجموعة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراة، حيث ينوى المدير الفني الدفع بمجموعة من اللاعبين الكبار، مع بعض الشباب للحفاظ على شكل الفريق من جهة، وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتأكد غياب صالح جمعة عن مباراة أبو قير للأسمدة، بعد أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏