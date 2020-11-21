بـ«شورت وسترة».. «أبوهم متدين ولابسين قصير».. تفاصيل تعرض بنات أحمد فتحي للتنمر

بإطلالتين متشابهتين، لفتت ابنتا اللاعب أحمد فتحي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي بيراميدز الأنظار، خلال مشاركتهما مع والديهما ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وسط تصدره محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

رواد "سوشيال ميديا" يهاجمون أزياء بنات أحمد فتحي

وظهرت الشقيقتان بـ"شورت" أسود لامع من الجلد، مع سترة فاتحة اللون، التي تميزت بأنها فضفاضة وغير منقوشة، و"توب" قاتم اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية، ما تسبب في موجة من الانتقادات للاعب بسبب ما وصفوا بـ"الملابس الجريئة" و"المكشوفة"، بالرغم من أن ابنتيه لا تزالان في مرحلة الطفولة.

ومن أبرز التعليقات التي دونها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك": "هو إزاي أحمد فتحي طالع له زبيبة الصلاة وبيقرا قران، وسايب بناته تلبس كده"، و"الجو برد يا أخ أحمد، أنت مش مسلم ولا إيه، أنا عارف إنهم لسه صغيرين، بس من شب على شيء شاب عليه"، و"إزاي علامة الصلاة على وشك وبناتك جسمهم كده"، و"أزاي يطلعوا بشورت قصير وأبوهم متدين"، إلا أن هذه الحملة قُبولت بالعديد من التعليقات المنتقدة لتلك الكلمات السلبية. حسبما نشر موقع "ألوان- الوطن".

أحمد فتحي وزوجته يتجاهلان التعليقات السلبية

تجاهل أحمد فتحي وزوجته نورا إسماعيل، التعليقات السلبية على ملابس بناتهن حتى الآن، فلم يردوا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في تصريحات إعلامية.

ملخص لقاء أحمد فتحي

وتحدث أحمد فتحي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي بيراميدز، عن تفاصيل جديدة عن حياته، من بينها تفاصيل تعارفه بزوجته، ووقوع في حبها في عمر الـ18 سنة، بينما كانت هى في عمر الـ16 سنة، فضلا عن علاقته ببناته وتعلقه بيهم، ودلال ابنته الصغرى "آخر العنقود"، كما أعلن أن زوجته غضبت منه، بسبب قراره بشأن الرحيل عن النادي الأهلي، موضحًا: "أول مرة تزعل جامد كده، وقعدت 4 أو 5 أيام بعد ما أخدت القرار مش بتكلمني وزعلانة".