مصدر لمصراوي: باسم علي يرفض الاستمرار مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن رفض اللاعب الاستمرار مع فريق الجونة في الموسم الجديد رغم محاولات تجديد إعارته على غرار ما تم مع زميله المدافع محمود الجزار والذي وقع عقدًا جديدًا مدته موسم واحد بنية البيع.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم السبت:" باسم علي فضّل الانتقال لنادِ آخر سواء بنظام الإعارة أو نهائيًا وذلك في حالة عدم عودته للأهلي في الموسم الجديد"

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لم يستقر حتى الآن على عودة اللاعب من عدمها وهناك مشاورات تُجرى مع لجنة التخطيط بخصوص هذا الأمر خاصة وأن مركز الظهير الأيمن لا يضم في الوقت الحالي سوى محمد هاني.

وكان الجونة قد تعاقد مع باسم علي خلال الانتقالات الصيفية الماضية عل سبيل الإعارة قادماً من صفوف الأهلي لمدة موسم.