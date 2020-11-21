"الخليج 365" ينشر قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى الاتحاد الدولي، قائمة المنتخب الوطني المصري التي ستشارك في بطولة العالم السابعة والعشرين المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

تضم القائمة 35 لاعبا، يختار الجهاز الفني من بينهم 20 لاعبا في الاجتماع الفني قبل انطلاق البطولة.

وينشر "يلا كورة" أسماء لاعبي منتخب مصر الذين استقر عليهم الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني، وأرسلهم الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي، وهم:

حراس المرمى: كريم هنداوي (كونستانتا الروماني) – محمد عصام الطيار (الأهلي) – محمد علي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد جمال (طلائع الجيش).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك) – كريم أيمن (الزمالك) – أحمد هشام "سيسه" (الأهلي)

الظهير الأيسر: علي زين (الشارقة الإماراتي) – يحيى الدرع (الزمالك) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي) – عمر حجاج (مليحة الإماراتي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك) – عمر سامي (الأهلي) – عمر كاستيللو (الأهلي)

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر (الزمالك) – يحيى خالد (فيزبريم المجري) – مصطفى بشير (الزمالك) – محسن رمضان (الأهلي) - حازم ممدوح (الزمالك)

صانع ألعاب: إسلام حسن (الأهلي) – أحمد خيري (ستيوا بوخاريست) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – مصطفى خليل (الزمالك) – سيف الدرع (هليوبوليس) - محمود نعمان (الأهلي)

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – محمد جمال (الأهلي) – وسام سامي نوار (الزمالك) – خالد وليد (الزمالك) – أحمد عادل (الأهلي).

وتنص لوائح البطولة على اختيار 20 لاعبا من بين الـ35، وذلك في الاجتماع الفني الذي يسبق انطلاق البطولة، ويكون لكل منتخب حق استبدال خمسة لاعبين طوال البطولة، وكذلك يحق لكل منتخب تغيير أي لاعب مصاب من القائمة الموسعة دون احتسابه من ضمن التبديلات الخمسة بحد أقصى 10 لاعبين.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري يقع في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة تشيلي في السابعة من مساء 13 يناير على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم، وتقام المباريات على أربع صالات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، صالة برج العرب بالإسكندرية.