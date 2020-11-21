إصابة الجزائري رامي بن سبعيني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إصابة مدافعه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بفيروس كورونا.

وقال بوروسيا مونشنجلادباخ في بيان رسمي: "ثبتت إيجابية عينة رامي بن سبعيني خلال اختبارات Covid-19 المقررة للاعبين والطاقم التدريبي من بوروسيا قبل مواجهة أوجسبورج في البوندسليجا".

وكان بن سبعيني أدى خلال الأسبوع الماضي واجبه الدولي مع منتخب الجزائر في مواجهتي زيمبابوي، قبل أن يعود إلى ألمانيا يوم الخميس الماضي.

وسيخضع صاحب الـ25 عاما للحجر الصحي بعد استشارة قسم الصحة.

ولم تكشف سلسلة الاختبارات التي أجراها جميع اللاعبين والمدربين والمشرفين يوم الجمعة عن أي نتائج إيجابية أخرى في صفوف وروسيا مونشنجلادباخ.