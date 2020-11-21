رسميًا | تحديد موعد ومكان إقامة كأس السوبر الايطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إقامة مباراة كأس السوبر المحلي بين يوفنتوس ونابولي في 20 يناير من العام القادم.

وحدد اتحاد اللعبة ملعب “ريجيو إيميليا” الخاص بنادي ساسولو مكانا لإقامة النهائي، بعد أن رفض مسؤولو الكرة إقامته في المملكة العربية السعودية كما كان معتادًا في العامين السابقين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويقام كأس السوبر الذي يلعب من مباراة واحدة في كل موسم بين الفائز بمسابقة الكأس المحلية وبطل الدوري.

ويشارك يوفنتوس في نهائي كأس السوبر الإيطالي بصفته حامل لقب الدوري في نسخته الفائتة، بينما تأهل نابولي لخوض المواجهة بعد تتويجه بلقب الكأس للموسم المنصرم.

وسبق ليوفنتوس أن توّج بلقب السوبر الإيطالي 8 مرات، فيما نجح نابولي في التتويج باللقب مرتين.