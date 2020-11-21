عمر السومة جاهز لقيادة هجوم الاهلي أمام الشباب في الدوري السعودي

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن النجم السوري عمر السومة بات جاهزا للمشاركة أساسيًا ضمن صفوف الأهلي السعودي في مباراته المقررة أمام الشباب بعد غد الإثنين في المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في اليومين الماضيين، الأمر الذي أكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة الشباب.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجهاز الطبي في النادي أبلغ الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي بجاهزية هداف الفريق بشكل تام، للمشاركة أساسيًا في اللقاء، الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة).

وأشارت إلى أن الدفع بعمر السومة أساسيًا يخضع لتقييم المدرب الصربي، بعد تجاوزه الأختبار الطبي، ومشاركته في كامل التدريبات الجماعية في الحصتين الأخيرتين.

وكان السومة تعرض لإصابة في غضروف الركبة، وأجرى فحوصات طبية، كشفت عن حاجته إلى الراحة، وبعض الجلسات الطبية، دون تدخل جراحي.