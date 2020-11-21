- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم دورتموند هالاند يفوز بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية ارلينج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للفوز بجائزة " الفتى الذهبي" ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما في 2020.
وتقدم اللاعب النرويجي/20 عاما/ في هذا الاختيار على منافسه انسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم الذي جاء في المركز الثاني وحل ثالثا الفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.
وكتبت الصحيفة أن " الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".
وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.
من جانبه، كتب النادي على تويتر: "ارلينج هالاند فاز بالجائزة كأحسن لاعب ناشئ تحت 21 عاما الممنوحة من توتوسبورت، مبروك يا ارلينج!".
تجدر الإشارة إلى أن هالاند هو أول نرويجي وأول اسنكندنافي يفوز بالجائزة، هو ثالث لاعب من الدوري الألماني يفوز بها بعد ماريو جوتزه في 2011 وريناتو سانشيز في 2016.
كان البرتغالي خواو فليكس قد فاز بهذه الجائزة في العام الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مهاجم دورتموند هالاند يفوز بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.