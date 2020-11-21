الامارات | مدرب إنجليزي يتهم يورغن كلوب وغوارديولا بـ"الأنانية"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنجليزي يتهم يورغن كلوب وغوارديولا بـ"الأنانية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدرب فريق شيفيلد الانجليزي كريس ويلدر انتقادات شديدة إلى مدربي فريقي ليفربول يورغن كلوب، ومان سيتي بيب غوارديولا، واصفا إياهما بالمدربين "الأنانيين"، وقال إنهما لا يفكران في مصلحة اللعبة، وأن كل همهما مصلحة فريقيهما، ولو كانت على حساب الآخرين.

وجاءت انتقادات ويلدر بسبب سعي كلوب وغوارديولا إلى تطبيق التبديلات الخمسة، التي سمح "فيفا" بها منذ استئناف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ويلدر قوله: أكن تقديرا للمدربين الكبار، لكنهم يفكرون في مصالحهم الخاصة فقط، لا أحد منهم سيهتم بفريق مثل شيفيلد، أو الكرة الانجليزية عامة". ويعاني شيفيلد في قاع ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بدون أي فوز، وبسبب غياب عدد كبير من لاعبيه، ما يجعل مسألة التبديلات الخمسة شاقة عليه، في المقابل هي في صالح الاندية الكبيرة فقط بحسب تعبيره.

وكان كلوب وغوارديولا بين أكثر من طالب بالتبديلات الخمسة، معللين ذلك بكونها وسيلة هامة لإراحة اللاعبين من ضغط المباريات، وبالتالي تقليل الإصابات. يذكر أن التبديلات الخمسة تم العمل بها خلال استئناف الموسم الماضي، لكنها غابت عن الموسم الجاري. وسمح الاتحاد الانجليزي أمس بتطبيقها في الدرجات الدنيا، باستثناء الدوري الممتاز الذي يخضع للرابطة، والتي تفكر جديا في تطبيقها، وسط معارضة شديدة من مدربي الفرق الصغرى.

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