شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. 3 أهداف شهيرة لأحمد الكاس في الشباك الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته في ربع نهائي كأس مصر للموسم الجاري 2019-2020، مساء اليوم السبت أمام نظيره أبوقير للأسمدة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يقود أحمد الكاس، نجم الأوليمبي والزمالك ومنتخب مصر السابق، فريق أبوقير للأسمدة فنياً، حيث نجح الفتى الأسمر للكرة المصرية من قيادة الفريق لبلوغ ربع نهائي كأس مصر في انجاز كبير.

الكاس أحد رواد نادي المائة بالدوري المصري، والذي سجل 107 هدفاً خلال رحلته بقمصان أندية المسابقة وحصل على لقب هداف الدوري 3 مرات، سبق له زيارة شباك الأهلي وهو لاعباً في 3 مناسبات مختلفة.

واستطاع أحمد الكاس تسجيل هدفاً وزنه ذهب في شباك الأهلي في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1988 فاز به الأوليمبي بملعب الاسكندرية بالنقاط الثلاثة وذلك بمنافسات المسابقة عن موسم 1988-1989.

وعادو الكاس زيارة شباك الأهلي في الدوري بقميص الأوليمبي من جديد في لقاء الدور الأول لموسم 1989-1990، في هزيمة فريقه السكندري أمام المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، مسجلاً الهدف الوحيد لأبناء الاسكندرية.

الكاس كان على موعد مع هدف شهير ملعوب في مرمى الأهلي، عندما حفر إسمه في سجلات هدافي قمة الكرة المصرية، وذلك في شباك الحضري بلقاء موسم 1996-1997 بالدور الثاني للدوري، في خسارة الزمالك بنتيجة 3-1 أمام أبناء التتش، حيث راوغ الكاس من زاوية مستحيلة وسجل واحداً من أجمل أهدافه.