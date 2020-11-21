شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسابقات لعبة «الكونغ فو» بدوري كليات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت منافسات لعبة الووشو كونغ فو، ضمن مهرجان دوري جامعة المنوفية الرياضي، المقام تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ودكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب.

وأسفرت نتائج المسابقات عن حصول الطالبة خلود محمد رزق من كلية التربية الرياضية على المركز الاول.

كما حقق الطالب محمد أحمد حسن من كلية التربية النوعية، المركز الأول، ومحمد سعيد أبوخضرة من كلية التربية الرياضية، المركز الثاني، ومحمد ابراهيم حشاد من كلية التجارة، المركز الثالث.