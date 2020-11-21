شكرا لقرائتكم رسالة غرامية لمصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك ونادي مصر.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت حياة سلامة زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر رسالة له قبل مباراة فريقه مع نادى مصر بالكأس ، حيث نشرت حياة صورتهما معاً وعلقت قائلة :"لقد لمست جزءًا من قلبي لم يتمكن أي شخص آخر من الوصول إليه. سأحبك للأبد "، ويستعد الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك للمواجهة نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد السويس الجديد، فى المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس ، وستكون هذه البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل المعركة الأهم على الإطلاق وديربي القرن، عندما يلتقي بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الجاري.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.