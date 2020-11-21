شكرا لقرائتكم ساسى فى مطار تونس استعدادا لرحلة العودة للقاهرة بعد سلبية مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فى مطار تونس برفقة وكيله مهند عون، من أجل العودة إلى القاهرة، رفقة الظهير التونسى على معلول لاعب الأهلى، وذلك حتى ينتظم الثنائى فى استعدادات الفريق الأبيض والأحمر لخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، بين قطبى الكرة المصرية.

وكشف مهند عون وكيل أعمال ساسى أن المسحة الخاصة بفيروس كورونا الخاصة باللاعب جاءت سلبية، ليطمئن على جميع أموره قبل العودة إلى القاهرة والانتظام فى استعدادات الزمالك، وكان من المقرر أن يعود ساسى إلى القاهرة يوم الخميس الماضى، قبل أن يتم تأجيل رحلته إلى اليوم السبت، خاصة أنه سيغيب عن مباراة الزمالك القادمة أمام نادى مصر، التى ستقام مساء اليوم، نظرًا لإيقافه والتى تأتى ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى ستجمع الفريقان فى ستاد السويس الجديد.

ويرافق ساسى فى رحلته إلى القاهرة مواطنه التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى والمنتخب التونسى، وسيستقل الثنائى طائرة واحدة من أجل القدوم إلى القاهرة وبداية الاستعداد للديربى المرتقب الذى سيجمع بين القطبين.

يذكر أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.