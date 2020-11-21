شكرا لقرائتكم شاهد .. بدء معسكر إعداد وادى دجلة للموسم الجديد بالعين السخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق اليوم، السبت، معسكر إعداد فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو، بمنتجع دجلة بالعين السخنة، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، ، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة اليوم، على أن يستمر لمدة 7 أيام، ويتخلله مواجهتين وديتين أمام إنبى والإنتاج الحربى.

من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم المدير الفنى السابق لنادى إطسا وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل.