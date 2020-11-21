شكرا لقرائتكم تعرف على مشوار الأهلي وأبو قير للأسمدة فى كأس مصر قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتش الأهلى عن استعادة لقب كأس مصر حينما يخطط للفوز عند ملاقاة نظيره أبو قير للأسمدة بالخامسة عصر اليوم السبت في دور الثمانية ،على ستاد برج العرب بالإسكندرية وفى حالة فوزه يلاقى الاتحاد السكندرى في الأول من ديسمبر المقبل فيما تقام المباراة النهائية في الخامس من الشهر ذاته .

ويسعى الأهلى للجمع بين بطولتى الدوري وكأس مصر هذا الموسم فلقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

واستهل الأهلي مشواره في مسابقة كأس مصر بالفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32، فيما فاز على الترسانة بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 من البطولة المحلية،فيما بدأ أبو قير للأسمدة مشواره بالفوز على الإنتاج الحربي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد، في دور الـ16 من البطولة المحلية.

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس، في الوقت الذي يُفاضل موسيماني بين الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات لكي يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن في مواجهة أبو قير، لوجود رغبة في اعفاء محمد هاني من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.