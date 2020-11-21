شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يفتتح معرض الإبتكار الافتراضي العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب و عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، معرض الإبتكار الافتراضي العربي ، والذي يقام على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، والتي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر ، وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمولGSMA ، وتنطلق في نحو 183 دولة حول العالم في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لشباب مصر نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في كل ما يتعلق بالابتكار، وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة، والذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب بعدا أساسياً بتلك الإستراتيجية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الاهتمام بقطاع الشباب وريادة الأعمال سيحقق طفرة اقتصادية حول العالم من خلال المزيد من الجلسات النقاشية لمعرفة التحديات التى تواجه الشباب و ريادة الأعمال فى مصر ، مشيراً أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعد احتفالية ضخمة بشباب رواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين ؛ لربط الشباب بالفرص الريادية من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم .

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن معرض الابتكار الافتراضى العربى بهدف تحقيق التواصل والتشبيك بين المبتكرين من الشباب العربى فيما بينهم و أيضاً مع المستثمرين العاملين بمجال التكنولوجيا فى المنطقة العربية أو على المستوى العالمى و ذلك لمساعدة الشباب على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع .

ولفت " صبحي " أن المعرض وسيلة ملائمة لمشاركة التجربة المصرية المتميزة فى مجال الابتكار و ريادة الأعمال وعرض الاجراءات والخطوات التى تم إتخاذها من قبل الحكومة المصرية والتى تساهم على نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب و تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الريادية وذلك إنطلاقاً من إيمان الدولة بأن ريادة الاعمال تعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد .

فيما أكدت راندا أبو الحسن الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن برنامج القيادات الشابة Youth Leadership Programme يقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة وذلك تزامناً مع بدء الاسبوع العالمى لريادة الاعمال، ومن ضمن تلك الأنشطة تنظيم معرض الإبتكار الافتراضي العربى ، حيث يعًد المعرض فرصة للمبتكرين الشباب للقاء قادة الصناعة وعرض حلولهم ، كما يهدف المعرض أيضا إلى تعزيز الابتكارات في المنطقة العربية وإنشاء صلة بين المبتكرين والصناعة والحكومات.

ويشهد المعرض مشاركة شباب المبتكرين من 7 دولة عربية (مصر – لبنان – العراق – تونس – المغرب – اليمن – سوريا )، بمشاركة (27 ) مشروع مشاريع شبابية منها عدد (4) مشروعات من مصر والفائزة على المستوى المحلى والاقليمى في برنامج (YLP) (هاندى – فرزيانا – تكنوشيل – هلبى ) ، بالإضافة إلي خبراء ومستثمرون محليون وعالميون في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا.

ويشارك بجلسات نقاشية عدد من المتحدثين حول أهمية ريادة الأعمال في مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية .