شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. كوكا مفاجأة موسيماني في مواجهة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. ويخوض الأهلي مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة. ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

كوكا ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل الأهلى أمام أبو قير للأسمدة كالتالى: حراسة المرمى: مصطفى شوبير خط الدفاع: العربي بدر - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان خط الهجوم: جيرالدو - اليو بادجي - احمد الشيخ

الأهلي

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. كوكا مفاجأة موسيماني في مواجهة الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.